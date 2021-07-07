Сколько молочных продуктов человек может употреблять в сутки

В определенном количестве молочные продукты должны быть в наличии в рационе взрослых людей, считают диетологи, сообщает Ukr.media.

Специалисты назвали приемлемое количество молочных продуктов в рационе питания взрослого человека.

Эксперты убеждены, что в целом молочные продукты должны быть в питании и детей, и взрослых, потому что это - источник белка и легкодоступного кальция для организма.

Говоря о приемлемое количество молочных изделий, они уточнили, что в сутки нужно съедать не больше трех порций. Диетологи объяснили, что одна порция - это стакан йогурта или кефира, 25-75 г твердого сыра или 50-70 граммов сыра.

Нежелательными молочные продукты становятся при наличии аллергии на белки молока, а также в случае непереносимости лактозы.