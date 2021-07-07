Для биткоина настали не лучшие времена: два маркера провала

Курс биткоина 7 июля подрос и пытается преодолеть отметку в 35 тыс. долларов. Рыночная капитализация поднялась почти до 650 миллиардов долларов. Но несмотря на умеренное восстановление рынка после майского обвала, настроения инвесторов остались негативными из-за спада активности в сети биткоина, сообщает Сегодня.

Существуют два маркера, подтверждающих это:

Общий объем переводов в биткоинах вернулся к уровню декабря 2020 года – 239 млн долларов в день (в эквиваленте).

В сети биткоина в июне 2021 года значительно уменьшилось общее количество активных адресов – до 900 тыс., что примерно на 25% ниже недавнего пика 1,16 млн.

К такому выводу пришли аналитики Glassnode.

Общее настроение рынка в последние дни оставалось негативным, добавили аналитики Santiment.

"Количество биткоин-трейдеров, которые покупают на спаде, продолжает снижаться, поскольку социальная активность в отношении BTC низка" , - отметили специалисты.

В целом биткоин и Ethereum стоят на 50% дешевле уровня весенних пиков. Биткоин установил исторический максимум в 64,8 тыс. долларов 14 апреля 2021 года.