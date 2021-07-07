Lotus представила последнее бензиновое авто

Британский производитель суперкаров Lotus, принадлежащий китайской компании Geely, представил последнее бензиновое авто, сообщает УНИАН.

В дальнейшем компания будет производить только электрокары, пишет Reuters﻿.

В частности, последней бензиновой моделью стало авто Lotus Emira стоимостью около 85 тыс. долл.

Самая быстрая конфигурация автомобиля мощностью 360 лошадиных сил может развивать скорость около 290 км/час, а добираться до “сотни” за 4,5 секунды.

Отмечается, что в дальнейшем компания сконцентрируется на производстве спортивных электрокаров. В частности, компания уже сотрудничает с Renault в развития бренда спорткаров Alpine.

фото Аutoexpress

Lotus Cars Limited — английский производитель спортивных и гоночных машин, базирующийся в Англии. Компания выпускает около 1,5 тыс. спорткаров в год. Компания Lotus основана в 1952 году, а в 2017 году ее владельцем стала китайская компания Geely.