В Крыму пострадавших от потопа освободят от коммуналки

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в аннексированном Крыму пострадавших от подтоплений после сильных дождей до конца июля освобождают от платы за коммунальные услуги, сообщает Корреспондент.

"Принято решение по освобождению на месяц от оплаты за электроэнергию, за воду всех пострадавших. Это и бизнеса касается, и физических лиц – граждан Российской Федерации", – заявил Аксенов.

Напомним, 4 июля в Крыму сильные ливни спровоцировали новые подтопления, несколько рек вышли из берегов, а ряд населенных пунктов остался без света. Был введен режим ЧС из-за паводка.