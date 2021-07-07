Стало известно о состоянии актрисы Веры Алентовой

Народная артистка РФ Вера Алентова снова находится в реанимации с подтвержденным коронавирусом. Состояние Алентовой оценивается как средней тяжести и стабильное. В течении болезни нет улучш﻿ений и ухудшений, сообщает Известия.

Актриса была госпитализирована в конце июня. 6 июля появилась информация об улучшении состояния пациентки, но к вечеру того же дня ее поместили в реанимацию.

Из-за болезни Алентова может пропустить похороны супруга — актера и режиссера Владимира Меньшова. Он скончался на 82-м году жизни 5 июля от осложнений коронавируса.