В первом полугодии 2021 пограничники стали чаще отказывать во въезде в Украину

За I полугодие 2021 пограничники отказали в пропуске через границу более 19,3 тысячи иностранцев.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Эти показатели по сравнению с первым полугодием 2020 выросли в среднем в 1,6 раза (за январь-июнь 2020 пограничники отказали в пропуске 11,7 тыс. человек). В основном рост связан с карантинными ограничениями и применялось к иностранцам, которые прибывали из стран со значительным распространением COVID-19, не имели необходимых документов для въезда в Украину во время пандемии.

Среди непропущенных больше всего граждан России - 2 818 человек - этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом в 2,7 раза, также чаще отказы в пропуске получали граждане Молдовы, Турции, Польши, Румынии, Беларуси и Германии.

Больше всего не пропусков через границу лиц зафиксировано в авиационных пунктах пропуска, а также на границе с Россией, Молдовой и Беларусью.

Стоит отметить, что среди непропущенных существенно возросла и доля потенциальных незаконных мигрантов - с 2 270 человек за первое полугодие прошлого года - до 4 058 человек в этом году. И в этой категории лиц передовое место заняли россияне - 1 236 граждан.

Наибольшее количество отказов пропуска через границу потенциальными нелегальными мигрантами зафиксировано в авиационных пунктах пропуска - 62,1% от общего количества.