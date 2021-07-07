Delta-штамм зафиксировали в 104 странах

Штамм COVID-19, который впервые обнаружили в Индии и который ВОЗ маркирует как Delta, зафиксирован минимум в 104 странах и территориях, сообщает Слово и дело.

При этом еще 6 стран не указали, какой именно подвид варианта они зафиксировали.

Статистика по другим штаммам коронавируса в мире выглядит таким образом: вариант из Великобритании и который ВОЗ классифицирует как Alfa, зафиксировали в 173 странах и территориях, вариант Beta из Южной Африки - в 122 странах и территориях, вариант Gamma из Бразилии - в 74.

За последнюю неделю (28 июня - 4 июля) количество смертей уменьшилось на 7% по сравнению с предыдущей неделей и достигло 53 958. Это самый низкий еженедельный показатель смертности с начале октября 2020 года.

На этой неделе все регионы, кроме Северной и Южной Америки, сообщили об увеличении количества новых случаев заболевания.