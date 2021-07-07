Украинский секс-символ Тарас Цымбалюк женился

Украинский актер, которого после участия в шоу "Танцы со звездами" прозвали секс-символом, Тарас Цымбалюк связал себя узами брака с девушкой Тиной, сообщает УНИАН.

Пара встречалась три года прежде чем оформить свои отношения официально. Они никогда не скрывали свои чувства, и даже публиковали в соцсетях откровенные фотографии.

Известно, что избраннице Тараса 31 год, она работает визажистом. Свадьба прошла в семейном узком кругу без пышного торжества.

"Вышла замуж за лучшего парня на свете. 03.07.2021 - ровно 3 года нашим отношениям и отныне день нашего бракосочетания. Отметили в кругу самых близких и родных, вдали от светского Киева. Мой любимый Тарас, счастлива быть твоей женой. Большого плавания нашему кораблю под названием "семья"" , - написала Тина в Instagram.