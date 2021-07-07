Кэндис Свейнпол поразила роскошным образом на Каннском кинофестивале

"Ангел" Victoria's Secret, южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол любит впечатлять всех своей откровенностью. 32-летняя знаменитость посетила красную дорожку Каннского кинофестиваля в откровенном комбинезоне, сообщает 24 Канал.

6 июля во Франции открылся 74-й кинофестиваль, который продлится до 17 июля. Событие, которое регулярно проводится с 1946 года посетило немало знаменитостей, среди которых модель Кэндис Свейнпол.

Кэндис Свейнпол является одной из самых откровенных моделей современности. Молодая мама не стесняется обнажаться перед большой аудиторией, поэтому часто демонстрирует откровенные фото в своем инстаграме, за которым следит 15 миллионов пользователей.

На красную дорожку модель решила надеть роскошный комбинезон с глубоким вырезом в зоне декольте. 6 июля Каннский кинофестиваль открыл драматический фильм "Аннетт". На это событие Кэндис выбрала идеальный бежевый комбинезон с ручной вышивкой от итальянского бренда Etro.

Изделие буквально слилось с кожей манекенщицы. Таким образом Кэндис достигла эффекта обнаженного силуэта с рисунком прейсли на теле. Верх комбинезона украшен глубоким вырезом до живота, широкими рукавами с бахромой в стиле 1970-х, а низ состоял из штанов клеш.

Роскошный образ модель завершила драгоценным колье на шее и серьгами с бриллиантами. Волосы знаменитость выпрямила и оставила распущенными. На лицо визажисты нанесли Кэндис насыщенный макияж: глаза подчеркнули золотистыми тенями и черными стрелками, а губы нарисовали коричневой помадой.