Схема на миллиарды: мобильные операторы навязывают скрытые подписки

В Украине мобильные операторы списывают со счетов своих клиентов 3 млрд грн в год за контент-услуги. И половина этих услуг предоставляется без согласия украинцев: через всплывающие окна, СМС с оповещением они оформляются фактически тайно, сообщает Экономическая правда.

Граждане жалуются, что мобильные операторы подписывают их на музыкальные сервисы, новости, гороскопы, сказки и даже эротические сайты. Подписывают на интернет-сервисы даже владельцев кнопочных телефонов.

По оценкам заместителя министра цифровой трансформации Александра Шелеста, примерно 1,5 млрд грн ежегодно абоненты теряют из-за контент-услуг, которые не заказывали. То есть, на самом деле пользуется такими услугами только половина абонентов. У других средства списывают без их согласия.

"Услуги предоставляют одни, а деньги списывают другие. Это грубое нарушение закона "О защите прав потребителей". Каждый потребитель имеет право знать поставщика услуги", - объясняет экс-член комиссии по регулированию связи В. Гресько.

Размер рынка контент-услуг, по расчетам операторов, составляет около 3 млрд грн в год. Из этой суммы непосредственно мобильные операторы получают 1 млрд грн. Другая часть распределяется среди контент-агрегаторов и других участников рынка.

Отметим, что только небольшое количество недовольных Украинские после обращаются с жалобами в профильную комиссию. При этом в прошлом году каждое четвертое обращение регулятора касалось списания средств по контент-услугах.