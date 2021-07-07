В Японии из-за наводнения эвакуируют больше 300 тысяч человек

В Японии в префектурах Симанэ и Тоттори власти эвакуируют более 300 тысяч местных жителей. Из-за масштабного наводнения появилась угроза подтоплений и оползней, сообщает Обозреватель.

В городе Мацуэ, столице Симанэ, утром 7 июля за час выпало около 100 мм осадков. Также от непогоды пострадал город Идзумо, где выпало не менее 75 мм осадков.

Отмечается, что эвакуироваться призвали жителей из потенциально опасных районов. Согласно прогнозам синоптиков, ливни в ближайшее время не прекратятся.

Японию затопило после ливня. Источник: РИА Новости

Вода размыла дороги. Источник: РИА Новости

Очевидцы в социальных сетях опубликовали кадры наводнения в городах Японии. На фото и видео видно, что дороги превратились в реки и по ним не могут передвигаться машины. Кроме того, вода размывает все на своем пути.