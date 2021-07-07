Новое купе BMW 2 Series официально представлено

Немецкая компания BMW официально представила новое поколение купе BMW 2 Series. Автомобиль получил совершенно новый дизайн и первоначально будет доступен в трех версиях, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ производителя. Баварские дизайнеры решили предложить альтернативный вариант фирменного дизайна. Если "старшие модели" привлекают внимание гипертрофированной облицовкой радиатора, то у новинки акцент сделан на причудливой светотехнике. По словам создателей, они черпали вдохновение в облике легендарных BMW 1602/2002.

BMW M240i xDrive Coupe и BMW 220i Coupе (справа). Источник: BMW

Новинка существенно прибавила в размерах за счет использования платформы от 4 Series. В длину на выросла на 105 мм (4537 мм), в ширину – на 64 мм (1838 мм), и лишь высота стала меньше на 28 мм (1390 мм). Кроме того, автомобиль получил увеличенную на 51 мм колесную базу, а для лучшей стабильности на трассе колею расширили на 54 мм спереди и 31 мм – сзади.

Новинка существенно прибавила в размерах за счет использования платформы от 4 Series. Источник: BMW

На момент дебюта покупателям будет предложено три версии модели – с дизельным и двумя бензиновыми моторами на выбор. Так, поклонникам "тяжелого топлива" адресована версия BMW 220d Coupе. Под ее капотом расположился 4-цилиндровый 2-литровый турбодизель мощностью 190 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Ему помогает 48-вольтовый стартер-генератор, добавляющий еще 11 л.с. А реализовать потенциал этого тандема позволяет 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic.

Салон нового поколения BMW 2 Series. Источник: BMW

С таким арсеналом купе способно разгоняться до первой "сотни" за 6,9 секунды, а максимальная скорость достигает 237 км/ч. Наличие гибридной составляющей позволило снизит средний расход топлива до 4,7-5,1 л/100 км по циклу WLTP.

Бензиновая версия начально уровня – BMW 220i Coupе – оснащается 2-литровой "четверкой". Источник: BMW

Бензиновая версия начально уровня – BMW 220i Coupе – оснащается 2-литровой "четверкой" с 8-ступенчатой АКП Steptronic. В активе модели – 184 л.с. и 300 Нм. Соответственно, спринт от 0 до 100 км/ч занимает 7,5 с, а максимальная скорость – 236 км/ч. При этом средний расход находится в диапазоне 6,3-6,8 л/100 км.

BMW 220i Coupе. Источник: BMW

Топовая версия BMW M240i xDrive Coupe оснащена рядной "шестеркой" объемом 3 литра. Этот мотор имеет в своем арсенале 374 л.с. и 500 Нм. Вся эта мощь отправляется ко всем ведущим колесам через спортивную АКП Steptronic Sport. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, а отметку "100" стрелка спидометра преодолевает спустя 4,3 с после старта.

Топовая версия BMW M240i xDrive Coupe оснащена рядной "шестеркой" объемом 3 литра. Источник: BMW

Максимальная скорость BMW M240i xDrive Coupe ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Источник: BMW

Премьера новинки состоится в рамках "Фестиваля скорости" в британском Гудвуде, а у дилеров новое поколение BMW 2 Series ожидается в начале будущего года.