В Днепре разоблачили предприятия, которые поставляли военные товары в РФ
Контрразведка СБУ разоблачила группу компаний на незаконных военных поставках в РФ. Несколько аффилированных предприятий в Днепре выигрывали тендеры Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны РФ и в обход украинского законодательства торговали со страной-агрессором.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительной информации, товары этих украинских предприятий использовались для комплектования военных транспортных средств и бронетехники РФ.
Сотрудники СБУ установили, что "схему" организовало руководство одной из компаний-производителей запасных частей, которому было известно, что отдельные виды продукции по техническим характеристикам относятся к товарам военного назначения и подлежат экспортному контролю.
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли:
- 1200 единиц продукции с признаками принадлежности к товарам военного назначения;
- документацию по экспорту продукции за рубеж, в том числе - РФ;
- производственное оборудование;
- компьютерную технику.
Продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к незаконным действиям.