В Украине могут ввести санкции против физических лиц Беларуси

Кабинет министров Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер к физическим лицам Республики Беларусь, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение правительство намерено принять на заседании в среду.

Согласно материалам к заседанию правительства, с целью защиты национальных интересов Кабмин намерен внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других санкций к физическим лицам Беларуси (перечень лиц не прилагается).

Отмечается, что такое решение связано с решение Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о введение санкций к физическим лицам, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также к лицам, которые причастны к нарушению декларации о правах человека, запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию, в том числе граждан Украины.