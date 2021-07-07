Как лучше заказать такси, чтобы недорого и надежно

Брать оплату за извоз люди начали давно, еще в Древнем Риме. Причем смышленые римские перевозчики придумали своеобразный таксометр. Для отсчета пройденного пути в металлический сосуд, каждые 200 метров, падал камешек, и в итоге по числу камней в конце поездки и производилась плата, сообщает UBR.

С развитием прогресса, подход к оплате проезда, в принципе, ничего не изменил — сколько проехал, за столько и заплати. Изменились средства передвижения, способы измерения расстояния и способы оплаты за проезд.

Да и для заказа средства передвижения, уже не надо отправлять гонца, а можно просто позвонить по телефону или еще проще, зайти в программу на смартфоне, отправить запрос и сделать онлайн заказ такси.

Так как же лучше сделать заказ такси, как понять правильно ли вам сделали расчет стоимости заказа, как определить оптимальный тариф, если озвученная цена за поездку вас не устраивает?

Давайте разбираться...

Когда нет возможности, желания и сил ехать общественным транспортом, мы вызываем такси.

И так, как заказать такси и потратить меньше денег?

Ничто так не влияет на стоимость поездки, как время, причем на стоимость влияет не только, как долго вы ехали, но и когда, в какое время суток, был сделан заказ.

Потому что стоимость поездки рассчитывается в зависимости от спроса. Чем выше спрос на услуги такси, тем дороже. Если вам не срочно надо ехать, и если в это время цена поездки вас не устраивает, не спешите переживать. Может стоит немного подождать и цена упадет, причем довольно существенно.

Когда дороже всего заказ на поездку в такси?

Время пик

Будние дни:

утро — с 08.30 до 08.45;

вечер — с 17.50 до 19.00;

Пятница + выходные дни:

вечер — с 17.50 до 19.00 и с 22.00 до 03.00;

ночь — у многих компаний есть "ночные" и "выходные" тарифы, которые дороже обычных в 1,5 раза. Причем "ночной" тариф понятие очень растяжимое, и сроки его действия разные.

Плохая погода также увеличивает стоимость поездки, так как спрос на такси возрастает.

Что в основном влияет на стоимость поездки

время в пути;

расстояние;

И если на расстояние нельзя повлиять, то время в пути может существенно меняться в зависимости от чего... пробки!

Пробки бич и страшный сон поездок по городу в час пик. Иногда десятиминутная поездка растягивается на час и более, что соответственно увеличивает и цену поездки.

Пробок нельзя избежать полностью, но можно, по возможности, использовать альтернативу, например, метро. А потом, когда дорога посвободнее, заказать такси. и быстро доехать.

Но если вы уже в машине, то GPS-навигатор вам в помощь, можно объехать пробки, но более длинным путем или выбрать службу такси с фиксированным тарифом, без учета времени в пути.

Совет

Для того, чтобы поиск машин был максимально удобным, лучше всего скачать приложение такси для андроид.

А если вы располагаете временем, то стоит среди многочисленных служб такси произвести мониторинг на тему: где лучше тариф на короткие, а где на длинные поездки, и руководствоваться им при выборе такси.

Как лучше заказывать такси

В наши дни высоких технологий заказать такси можно разными способами:

Старым добрым способом — позвонить диспетчеру и сделать заказ с помощью телефонного звонка;

Заказать машину через специальное приложение, скачанное на телефон или другой гаджет;

Звонок на короткий номер;

Заказ в режиме он-лайн на сайте компании-перевозчика;

Совет

Есть несколько видов приложений, с помощью которых можно заказать такси. Одни приложения работают только по одной компании-перевозчику, а другие обслуживают несколько компаний и даже просто частников.

Принимая решение ехать на такси, подумайте об этом заранее. Этим вы сохраните время, а главное нервы. Нет ничего хуже, когда опаздывая на встречу, вы не можете найти машину. Мозг взрывается, истерика, суета и стресс.

Но непредвиденные ситуации бывают, и иногда приходится срочно искать машину. Так что же делать в этом случае.

А вот и ответ — спокойно и без суеты заказываем такси через специальное приложение. По статистике этот способ самый быстрый, 10-15 минут и вы уже в такси. Единственный минус — какая к вам машина приедет — неизвестно. Но. когда спешишь, то это не важно.

Заказ через диспетчера, конечно, предполагает обсуждение того, какой и когда к вам приедет автомобиль, и можно даже заказать некурящего водителя и большой багажник для вашего багажа, но все эти запросы увеличивают время ожидания.

Службы или компании такси

Их очень много, на сегодняшний день в Киеве около двухсот служб такси, для без малого трех миллионов жителей города, и это без приезжих. Среди них как большие, так и мелкие компании. Разница в ценах всегда в пользу мелких компаний, но качество услуг и уровень автомобилей гарантируют только крупные компании.

Поэтому при заказе стоит взвесить все за и против и проблем не будет.

Но хочется заметить, что в наше время такси предоставляют намного шире спектр услуг, чем перевозка пассажиров:

междугородние перевозки:

встречу в аэропорту, на ж\д и автовокзалах;

услуги драйвера (если нет возможности самому ехать за рулем);

курьерскую доставку грузов и документов;

техпомощь на дороге и эвакуатор при необходимости;

заказать микроавтобус такси в Киеве для групп от 6 до 27 человек;

перевозку животных;

вывоз бытового и строительного мусора;

Рассмотрим подробнее эти услуги

Бесплатный вызов и подача машины — очень радует, когда вызов и подачу автомобиля не нужно оплачивать, а если еще эта услуга доступна в любое время суток, то это вообще супер. Особенно вдохновляет, когда подача бесплатна для всех районов и даже за пределы города.

Междугородние перевозки — если позволяют средства, то вполне возможно заказать такси в любую точку страны, при этом это будет на комфортных автомобилях, чтобы поездка была для вас приятной.

Заказать такси в аэропорт, ж/д или автовокзал очень удобно, особенно если вы возвращаетесь большой компанией. А если нет возможности встретить, кого-то в аэропорту или на вокзале, то вместо вас это может сделать водитель со специальной табличкой. Он поможет с багажом и доставит по месту назначения.

Заказ драйвера — очень удобная услуга.Если у вас нет возможности вернуть себя и свой автомобиль домой или куда то доехать, то драйвер вам поможет в этом. Причем служба такси пришлет опытного профессионала в любое время и в любое место, куда вам нужно.

Курьерская доставка документов и грузов. Эта услуга просто находка, когда нужно передать вещи или документы, а самому нет возможности ехать, даже на такси. Очень экономит время и деньги, причем надежно и в срок.

Техническая помощь на дороге, и услуги эвакуатора. У вас заглох автомобиль, а все знакомые и друзья заняты и не могут вам помочь. Техпомощь от службы такси выручит вас в любое время. Например, водители "Лайм такси", всегда имеют набор для экстренной помощи. Вам помогут “прикурить” севший аккумулятор. А при необходимости эвакуатор доставит ваш автомобиль на станцию технического обслуживания, причем из любой точки города или страны.

Заказ микроавтобусов для перевозки групп от 6 до 27 человек. Очень нужная услуга, если приезжает большая группа туристов или гостей.

Перевозка животных, как крупных так и мелких. Очень приятно взять в гости или на природу своего любимца и без проблем вернуться с ним домой на такси.

Важные моменты при заказе такси:

Такси — это "городской транспорт", а потому курить в такси нельзя, запрещено законом.

Когда вы будете делать заказ через диспетчера, чтобы не было сюрпризов, обсудите заказ: сколько людей, какой багаж, есть ли дети и животные. Если будут ехать маленькие дети, обязательно необходимо специальное кресло для ребенка;

Обязательно точно указывайте свой адрес и все необходимые уточнения для того, чтобы водитель без проблем вас нашел по нему.

Совет

Эти простые правила и наши советы помогут вам сделать поездку приятной и комфортной.

И самое главное, чтобы максимально сэкономить на такси, лучше всего никуда не ехать. А если уже вызвали, то не злите водителя долгим ожиданием, он тоже человек и на работе. Сделали заказ - воспользуйтесь услугой!