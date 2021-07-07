Авиатрафик над Украиной растет, но все еще уступает "доковидному"

Авиатрафик в Украине постепенно возвращается к объемам докризисного периода: в июне 2021 в воздушном пространстве Украины было выполнено 21 113 полетов (59,6% от июньского объема полетов 2019 года).

Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха" в Facebook.

Отмечается, что украинские авиакомпании в июне этого года выполнили 8953 полета (-20% по сравнению с июнем 2019), иностранные авиакомпании - 12160 полетов (-49,8%).

Структура полетов по типам:

внутренние полеты - 2965 рейсов (-2,6%),

международные полеты - 11469 рейсов (-27%),

транзитные полеты - 6679 рейсов (-60%).

"Кроме возобновления полетов в/из украинских аэропортов, важным толчком для оживления транзита в украинском небе стал также пересмотр ставок за аэронавигационное обслуживание над Черным морем. С 1 июня этого года начали действовать новые аэронавигационные ставки, по которым стоимость 100 км пролета составляет 25 евро вместо 51,1 евро.

В первую очередь украинские авиакомпании пересмотрели свои планы полетов на южных и юго-восточных направлениях с Украиной и возобновили полеты в Симферопольском районе полетной информации", - отметил глава "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Также причинами увеличения авиатрафика являются начало туристического сезона, открытие границ, восстановление ряда международных рейсов и выход на украинский рынок новых авиаперевозчиков.