Больше половины украинцев считают направление Украины неправильным

По мнению 66% граждан, направление развития событий в Украине является неправильным. Правильным его называют лишь 19% опрошенных и 15% не могут определиться﻿. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Стабилизация рейтинга Зеленского Почему поддержка партии власти перестала расти", сообщает Деловая столица.

"На протяжении пяти волн исследования, первая из которых была проведена в феврале 2021 года, зафиксированы определенные изменения настроений граждан относительно направления развития событий в Украине. Количество негативных оценок с начала года снизилось с отметки 74% до 65% в мае и фактически зафиксировалось в июне. И наоборот, количество положительных оценок движения увеличилось с 14% до 19-20%. Всего с конца зимы до конца весны фиксировалось постепенное улучшение оценок, которое сейчас остановилось. Впрочем, темпы улучшения настроений были довольно медленными и абсолютное большинство граждан все же высказывается в негативном ключе о направлении развития событий в Украине " , — указано в исследовании.

Также указано, что 53% респондентов считают, что события неправильно развиваются и в области, в которой они живут. Подобно оценкам движения всей страны, негативные оценки превалируют над положительными (28%). Эти данные идентичны майским результатам.

"Наиболее заметно с февраля изменились оценки населения относительно направления событий в их населенном пункте: сейчас количество негативных 46% и положительных оценок (41%) почти сравнялись, тогда как в феврале соотношение было соответственно 51% против 34%. Пять волн исследования позволяют говорить об устойчивой тенденции, когда граждане несколько лучше стали высказываться о ситуации в местности, где они живут непосредственно, по сравнению со всей страной " , — пишут социологи.

Устоявшимися являются и возрастные особенности оценки событий в стране: с увеличением возраста респонденты более пессимистично высказываются о движении событий в стране и наоборот.

Молодежь 18-24 лет: 22% правильно — 60% неправильно

Старшее поколение: 55+ лет 16% правильно — 70% неправильно

Как и в предыдущих опросах, во всех макрорегионах единодушно придерживаются мнения, что движение в Украине происходит в неправильном направлении. Сравнительно меньше негативно настроены в Центре (64%) и, наоборот, хуже оценивают ситуацию — на Донбассе (78%).

Сроки проведения: 18.06-28.06.2021