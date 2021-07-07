Обновление сведений о конечных бенефициарах: ГНС разъяснила важные моменты

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками информирует, что в связи со вступлением в силу 11 июля 2021 года приказа Министерства финансов от 19.03.2021 № 163 "Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности" (дальше - Приказ) юридических лиц ожидают изменения, сообщает ЮрЛига.

Следовательно юридические лица, зарегистрированные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований до 28.04.2020, обязаны в течение трех месяцев (с 11 июля 2021 года по 10 октября 2021 года) раскрыть структуру собственности и актуализировать данные о конечных бенефициарных собственниках.

Кроме того, компании, которые зарегистрированы после 28.04.2020, обязаны ежегодно, начиная со следующего после регистрации года, в течение 14 дней подавать подтверждение сведений о конечных бенефициарах и структуру собственности. Юридические лица, у которых произошли изменения, должны подать обновленную информацию регистратору в течение 30 рабочих дней.

Для обновления информации в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований юридическим лицам необходимо подать следующие документы:

заявление о государственной регистрации юридического лица, кроме общественных формирований и органов власти - форма 2 или заявление о государственной регистрации юридического лица - общественного формирования - форма 4;

структуру собственности по форме и содержанию в соответствии с Приказом;

извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра и т. п., подтверждающий регистрацию юридического лица - нерезидента в стране его местонахождения, - в случае когда учредителем юридического лица является юридическое лицо - нерезидент;

нотариально удостоверенную копию документа, удостоверяющего личность, являющуюся конечным бенефициарным собственником юридического лица, - для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра, - для физического лица - резидента.

В то же время следует отметить, что Законом о регистрации не определен срок действия документа, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в стране его местонахождения, а также нотариально удостоверенные копии документа, удостоверяющего личность, являющуюся конечным бенефициарным собственником.

Подавать необходимо нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих личность бенефициарного собственника, где указаны реквизиты документа и фамилия, имя, отчество (в случае наличия) лица, которому он выдан.