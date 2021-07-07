В Киеве задержали мужчину, который ранил полицейских и поджег квартиру

В Киеве продолжается спецоперация по задержанию мужчины, подозреваемого в ранении двух полицейских.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

Как стало известно, во время переговоров злоумышленник совершил поджог квартиры, в которой он закрылся от правоохранительных органов.

Спасатели провели мероприятия по ликвидации пожара. Работники полиции эвакуируют жителей жилого дома.

По оперативным данным, самого злоумышленника уже задержали. СМИ запретили приближаться к возможному стрелку.