В Киеве задержали мужчину, который ранил полицейских и поджег квартиру
В Киеве продолжается спецоперация по задержанию мужчины, подозреваемого в ранении двух полицейских.
Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.
Как стало известно, во время переговоров злоумышленник совершил поджог квартиры, в которой он закрылся от правоохранительных органов.
Спасатели провели мероприятия по ликвидации пожара. Работники полиции эвакуируют жителей жилого дома.
По оперативным данным, самого злоумышленника уже задержали. СМИ запретили приближаться к возможному стрелку.