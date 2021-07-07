Эффектный и красивый способ завязать парео

Сложно себе представить без парео модный летний гардероб. Основное преимущество этой пляжной одежды в универсальности. Обычный платок так просто превратить в платье, юбку, топ или даже шорты в зависимости от того, как завязать парео, сообщает Shoppingcenter.

Кроме того, саронг необходим на пляже для тех, кто хочет скрыть недостатки и обратить внимание на достоинства фигуры. Парео на море – вещь незаменимая.

Возможно, самый простой и самый распространенный способ – это завязывать парео в виде юбки.

Парео вместо юбки или юбка-саронг

Платье из парео

Этот классический способ завязать парео превращает его в элегантное пляжное платье-саронг. Вот несколько вариантов, как завязать парео как платье.

Завязать пляжное парео можно и более изысканным способом. Например, сделав акцент на плече, груди или талии. Смотрите несколько способов, как завязать саронг в виде платья:

На фото: как завязать парео через плечо