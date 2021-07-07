Президента Гаити застрелили в собственной резиденции

Неизвестный застрелил президента Гаити Жовенеля Моиза в его частной резиденции. Об этом заявил премьер-министр страны Клод Жозеф, сообщает Лента.Ру.

Глава правительства заявил, что группа неустановленных лиц напала на резиденцию лидера государства примерно в час ночи с 6 на 7 июля. Один из них нанес Моизу смертельное огнестрельное ранение. Отмечается, что некоторые из злоумышленников разговаривали на испанском языке.

Жозеф подчеркнул, что осуждает этот "одиозный, бесчеловечный и варварский акт". По его словам, ситуация с безопасностью в стране находится под контролем.

7 февраля сообщалось, что на Гаити предотвратили покушение на президента и государственный переворот. Полиция задержала 20 человек, у них изъяли огнестрельное оружие. За день до этого в стране произошли столкновения между силами правопорядка и членами группировки "Фантом 509". Эта экстремистская организация состоит из бывших полицейских и военных. Боевики приехали на мотоциклах в столицу страны Порт-о-Пренс и открыли огонь в толпе, вызвав панику.