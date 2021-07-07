Англия - Дания: букмекеры дали прогноз на полуфинал Евро-2020

Англия является ярко выраженным фаворитом полуфинала Евро-2020 против Дании. Поединок состоится в среду, 7 июля, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и начнется в 22:00 по киевскому времени, сообщает Обозреватель.

Спортивные аналитики оценили вероятность победы родоначальников футбола в основное время котировкой 1,70, ничьей – 3,60, а на триумф скандинавской команды можно поставить за 5,50. Коэффициент на выход англичан в финал чемпионата Европы составляет 1,33, а на проход датчан – 3,25.

Котировки на матч Англия - Дания. Источник: Bet365

Котировки на выход в финал в паре Англия - Дания. Источник: Bet365

В последний раз команды играли между собой осенью 2020 года в рамках Лиги наций. Тогда Дания свела вничью 0:0 домашний матч и победила на "Уэмбли" со счетом 1:0.

На пути к полуфиналу Англия выиграла группу у Чехии, Шотландии и Хорватии, а затем одолела Германию и Украину в плей-офф. Скандинавская команда начала Евро-2020 с двух поражений, однако сумела найти свою игру и занять второе место в квартете B, после чего разгромила Уэльс и прошла Чехию.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".