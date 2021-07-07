Не все письменные обращения доходят до Зеленского, - Буймистер

Нардеп "Слуги народа" Людмила Буймистер заявила, что не все письменные обращения доходят до президента Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, у парламентария спросили, предупреждал ли ее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия о возможных санкциях в случае неголосования за президентский законопроект об олигархах.

"Нет. То, что публично говорится, это одно. Вы же знаете мою позицию: если мой профессиональный опыт, знания, наработки не нужны, я сама могу выйти из фракции. Знаете, я вообще считаю, что ставить вопрос об исключении за неголосование как профессиональную позицию (тем более, аргументированную), это плохой прецедент", - отметила Буймистер.

По ее словам, она облегчит жизнь фракции, если возникнет такой вопрос.

"Мне бы очень хотелось от президента это услышать. Потому что много чего делается его именем. Интересно, знает ли он об этом", - добавила нардеп.

На вопрос о том, был ли разговор об этом с Зеленским, Буймистер ответила отрицательно.