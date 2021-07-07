Безработица в Украине: что изменилось за 17 лет

В Украине зафиксирован самый высокий уровень безработицы за четыре года: за первый квартал 2021-го он составил 10,5%. По данным Госстата, количество безработных в возрасте 15-17 лет составило 1,8 млн украинцев, сообщает Слово и дело.

В то же время количество занятых ‒ 15,4 млн человек (55%).

Инфографика Слово и дело

Средний уровень безработицы в Украине в 2005 году составил 7,2% (1,6 млн человек). В 2006 году снизился до 6,8% (1,5 млн человек). В 2007-2008 годах уровень безработицы составлял 6,4%.

В 2009-м уровень безработицы в стране составлял 8,8%, без работы были 2 млн граждан в возрасте от 15 до 70 лет. В 2010 году показатель безработицы был на уровне 8,1%, в 2011-м – 7,9%, в 2012-м – 7,5%, в 2013-м – 7,2%.

С 2014 года уровень безработицы в Украине начал расти: 2014 год – 9,3%, 2015-й – 9,1%, 2016-й – 9,3%, 2017-й – 9,5%.

В 2018 году без работы были 1,6 млн экономически активных граждан или 8,8%. В 2019-м уровень безработицы составил 8,2%, а в прошлом году вырос до 9,5%.

За первый квартал текущего года уровень безработицы составил 10,5%. Для сравнения, за первый квартал 2014-го безработица составила 9%, 2015-го – 9,6%, 2016-го – 9,9%, 2017-го – 10,1%, 2018-го – 9,7%, 2019-го – 9,2%, 2020-го – 9,5%.