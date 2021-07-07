Ванная 4 кв.м: Большие планы на маленькую площадь

Очень часто ванные комнаты в старых послевоенных и советских застройках имеют всего 4 квадратных метра полезной и такой необходимой каждому человеку площади. Здесь, как говорится, возникает конфликт интересов: большие планы по ремонту, но банальная причина недостаток площади на их реализацию, сообщает Remontbp.

Перепланировка ванной комнаты

Перед тем, как начать перепланировку или ремонтные работу в своей небольшой ванной комнате, обязательно нужно учесть расположение водопроводных и канализационных труб, сантехники, вентиляционных каналов.

Прекрасно экономят место в маленькой ванной: компактная душевая кабина, подвесная раковина, стиральная машина с вертикальной загрузкой белья при условии расположения ее в ванной комнате.

Обязательно использовать, если таковые имеются в строении, различные ниши и углубления для применения в качестве полочек для аксессуаров или для того, чтобы спрятать санитарно-технические коммуникации.

В любом случае, на данном этапе Вы должны определиться с теми предметами санитарной и бытовой техники, которую считаете необходимым разместить в ванной: кабина, угловая ванная, унитаз, раковина, мебель, аксессуары, а также озвучить свои предпочтения относительно дизайна и интерьера.

Интерьер ванной

Именно создание уникального интерьера – это последний завершающий этап преображения ванной комнаты, расположившейся на небольшой площади площадью 4 квадратных метра. И завершить, в некоторых случаях дополнить, дизайн можно интерьерными хитростями: акцентами и аксессуарами в различных стилях интерьера.

Даже небольшие ванные комнаты можно оформить в самых популярных стилях: классическом и неоклассическом, современном, минималистическом, морском, скандинавском, средиземноморском, английском, восточном, кантри, ретро, прованс, арт-деко, экостиль, хай-тек.

Современные ванные комнаты

Сегодня, ванная комната – это не только красивый ремонт, но и современные технологии в ремонтных и дизайнерских решениях. Пользующийся невероятным спросом теплый пол, который для ванной комнаты просто незаменим. Подвесные сантехнические изделия, отличающиеся высокой эргономичностью.

Современные, в том числе, автоматические вентиляционные системы, позволяющие атмосфере ванной комнаты не перенасыщаться влагой и посторонними неприятными запахами.

Различные инновационные системы освещения, в том числе многоуровневые, сенсорные и автоматические, разнообразные виды ламп, светильников и подсветок.

Большой выбор раздвижных и раскладных межкомнатных дверей, позволяющих экономить и без того ограниченное пространство.