Министр обороны рассказал, какими будут новые туфли для женщин-военных

Министр обороны Андрей Таран заявил, что экспериментальные модели обуви для женщин-военных будут на шнуровке и на более низких каблуках, сообщает Украинская правда.

"Мы разработали на прошлой неделе уже новый образец туфель. Во-первых, они уже имеют шнурки, и это позволяет им не сваливаться с ноги во время ходьбы, плюс наличие шнуровки позволяет учитывать различную полноту стопы у людей. И во-вторых, мы сделали гораздо меньше каблук", - заявил Таран на заседании Кабмина.

Министр обороны выразил надежду, что в ближайшее время смогут изготовить экспериментальное обувь в необходимом количестве для комплектования коробки женщин-военных, которые будут участвовать в параде ко Дню независимости, и это "вопрос будет закрыт" .

По словам Тарана, если будет положительный опыт использования этой новой обуви, то ее в дальнейшем предоставлять всем женщинам-военным.