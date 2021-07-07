Шмыгаль объявил аукцион большой приватизации
Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал первый за последние 15 лет прозрачный аукцион по большой приватизации, сообщает Деловая столица.
На продажу выставили акционерное общество "Объединенная горно-химическая компания". Об этом глава правительства заявил во время заседания Кабмина.
"Недавно Фонд госимущества объявил о старте подачи заявок инвесторами об участии в аукционе по приватизации акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания". Это будет первый за последние 15 лет прозрачный аукцион по большой приватизации. Конкурс должна состояться 31 августа со стартовой ценой 3,7 млрд гривен", — сказал премьер-министр.
Он подчеркнул, что есть еще значительный потенциал для роста этой цены.