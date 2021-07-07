Кабмин повысил размер социальной помощи на детей

Кабмин повысил размер пособия на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность до двух прожиточных минимумов, сообщает Сегодня.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

"Также Кабмин назначил государственную социальную помощь и помощь на детей одиноким матерям без уменьшения ее размера, если центр занятости не может предложить подходящую работу" , – говорится в сообщении.

Он добавил, что государственная социальная помощь будет предоставляться лицам, достигшим пенсионного возраста, но без стажа.

Гончаренко отметил, что отныне социальная стипендия будет назначаться детям умерших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или людям с инвалидностью вследствие войны.

Изменения в социальном законодательстве и детали: