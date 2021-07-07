Малый бизнес сможет торговать спиртом собственного производства

После того как спиртовая отрасль в Украине перестала быть только государственной, у Кабинета министров появился план дерегулировать производство и оборот спирта для малых предпринимателей, сообщает Сегодня.

Такую инициативу одобрили на заседании правительства, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Предполагается, что малый бизнес получит право продавать дистилляты собственного производства в объеме до 10 тыс. декалитров в год.

Торговля крупными партиями спирта будет разрешаться на основании лицензии на оптовую торговлю алкогольными напитками. Стоимость такого документа – 30 тыс. гривен. Розничная торговля спиртом, соответственно, будет разрешена тем, кто оформил лицензию на розничную торговлю алкогольными напитками.

За превышение разрешенного объема продаж предусматривается штраф – 200% стоимости реализованной партии товара, но не меньше 17 тыс. гривен.