Кабмин ввел новый отпуск для родителей
Кабинет министров разработал механизм получения отпуска для отцов, которые хотят получить отпуск после рождения ребенка. Также таким отпуском смогут воспользоваться бабушка или дедушка в случае, если нет отца, сообщает Обозреватель.
Соответствующий документ принят на заседании правительства 7 июля. Так, отпуск смогут получить не только мужья, но и отцы, которые не находятся в браке с матерью ребенка, однако ведут общий быт.
Как получить отпуск:
- обратиться с заявлением к работодателю;
- предоставить свидетельство о рождении ребенка;
- отпуск можно получить не позднее, чем спустя три месяца после рождения ребенка;
- отпуск не может быть дольше 14 дней;
- отпуск нельзя взять деньгами, разделить на несколько частей.
"Отпуск назначается единоразово на 14 дней без учета праздничных и нерабочих дней. Отпуск должен быть использован работником не позже 104-го дня с момента рождения ребенка", – говорится в документе.