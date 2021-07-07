Кабмин ввел новый отпуск для родителей

Кабмин ввел новый отпуск для родителей

Кабинет министров разработал механизм получения отпуска для отцов, которые хотят получить отпуск после рождения ребенка. Также таким отпуском смогут воспользоваться бабушка или дедушка в случае, если нет отца, сообщает Обозреватель.

Соответствующий документ принят на заседании правительства 7 июля. Так, отпуск смогут получить не только мужья, но и отцы, которые не находятся в браке с матерью ребенка, однако ведут общий быт.

Как получить отпуск:

  • обратиться с заявлением к работодателю;
  • предоставить свидетельство о рождении ребенка;
  • отпуск можно получить не позднее, чем спустя три месяца после рождения ребенка;
  • отпуск не может быть дольше 14 дней;
  • отпуск нельзя взять деньгами, разделить на несколько частей.
Украинцы получат новый отпуск
Украинцы получат новый отпуск. Источник: КМУ
Каким будет отпуск
Каким будет отпуск. Источник: КМУ
"Отпуск назначается единоразово на 14 дней без учета праздничных и нерабочих дней. Отпуск должен быть использован работником не позже 104-го дня с момента рождения ребенка", – говорится в документе.

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