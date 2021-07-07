Кабмин ввел новый отпуск для родителей

Кабинет министров разработал механизм получения отпуска для отцов, которые хотят получить отпуск после рождения ребенка. Также таким отпуском смогут воспользоваться бабушка или дедушка в случае, если нет отца, сообщает Обозреватель.

Соответствующий документ принят на заседании правительства 7 июля. Так, отпуск смогут получить не только мужья, но и отцы, которые не находятся в браке с матерью ребенка, однако ведут общий быт.

Как получить отпуск:

обратиться с заявлением к работодателю;

предоставить свидетельство о рождении ребенка;

отпуск можно получить не позднее, чем спустя три месяца после рождения ребенка;

отпуск не может быть дольше 14 дней;

отпуск нельзя взять деньгами, разделить на несколько частей.

Украинцы получат новый отпуск. Источник: КМУ

Каким будет отпуск. Источник: КМУ