Рынок земли: сколько сделок зарегистрировали за первые 6 дней

За первые 6 дней с момента открытия рынка земли были зарегистрированы 322 сделки на земельные участки, в отношении которых ранее действовал мораторий, сообщает Экономическая правда.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"Запуск рынка земли - без преувеличения одно из величайших достижений за годы независимости. Украинцы стали настоящими хозяевами своей земли, ведь отныне могут не просто ею владеть, но и по желанию свободно распоряжаться.

Рынок земли запущен, соглашения с землей сельхозназначения заключаются прозрачно и в соответствии с установленными процедурами", - сказал Шмыгаль, открывая заседание.

По его словам, за первые 6 дней с момента открытия рынка были зарегистрированы 322 сделки на земельные участки, в отношении которых ранее действовал мораторий.