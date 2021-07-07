Газпром шантажирует Европу рекордными ценами на газ - Нафтогаз

Российский газовый монополист «Газпром» шантажирует Европу рекордно высокими ценами на газ, чтобы беспрепятственно запустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2», сообщает УНИАН.

Об этом во время форума «Украина 30» заявил глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

"Это наглядная демонстрация того, как «Газпром» использует газ как геополитическое оружие, шантажируя Европу и Германию. Вопрос заключается в том, почему Европа позволяет себя так шантажировать? Как на фоне этого наши немецкие партнеры могут продолжать говорить, что «Северный поток-2» - это чисто рыночный проект?" ,- сказал Витренко.

"Уже сейчас шантажирует. Он в прошлом году забронировал через Украину 65 млрд кубометров, а в этом году, когда спрос выше, забронировал только 40 млрд кубометров. Вот эта нехватка и влияет на то, что сейчас рекордно высокие цены на газ в Европе». «Газпром» фактически говорит: вы нам дадите достроить «Северный поток-2», у вас будет больше газа и меньше цены. Не дадите достроить - мы не будем использовать те мощности, которые есть в Украине", - добавил Витренко.

Подорожание газа

Увеличение цены на природный газ в Украине происходит на фоне роста котировок в Европе, где стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах в начале июля достигла 450 долл. за тыс. кубометров на фоне низких запасов газа в европейских хранилищах и нежелания российского «Газпрома» увеличивать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Как сообщил генеральный директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, "Газпром" в очередной раз проигнорировал аукцион на дополнительные газотранспортные мощности Украины.

Это, среди прочего, приводит к росту цен на газ в Европе и, соответственно, в Украине. Цены на газ в нашей стране коррелируются с европейскими хабами, поскольку Украина - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления.