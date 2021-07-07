Рецепт миндально-клубничного коктейля без лактозы от Лизы Глинской

В жаркий летний день мы стараемся употреблять легкую пищу и холодные напитки. Талантливый кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом коктейля из миндального молока и клубники, сообщает 24 Канал.

Поскольку коктейль не содержит лактозы, его могут употреблять все. Также этот напиток можно готовить с другими сезонными ягодами и фруктами: малиной, черникой, смородиной, жимолостью или голубикой.

Рецепт холодного напитка из миндального молока и клубники

Время: 75 минут

75 минут Порции : 3 – 4

: 3 – 4 Калорийность на 100 граммов: 105 ккал

Ингредиенты:

500 мл миндального молока;

400 г клубники;

кокосовый сахар по вкусу.

Способ приготовления: