Рецепт миндально-клубничного коктейля без лактозы от Лизы Глинской

Рецепт миндально-клубничного коктейля без лактозы от Лизы Глинской
Фото: клубничный коктейль.jpg

В жаркий летний день мы стараемся употреблять легкую пищу и холодные напитки. Талантливый кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом коктейля из миндального молока и клубники, сообщает 24 Канал.

Поскольку коктейль не содержит лактозы, его могут употреблять все. Также этот напиток можно готовить с другими сезонными ягодами и фруктами: малиной, черникой, смородиной, жимолостью или голубикой.

Рецепт холодного напитка из миндального молока и клубники

  • Время: 75 минут
  • Порции: 3 – 4
  • Калорийность на 100 граммов: 105 ккал
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  • Ингредиенты: 
  • 500 мл миндального молока;
  • 400 г клубники;
  • кокосовый сахар по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Тщательно помойте клубнику, удалите хвостики. Разделите клубнику на две части.
  2. Одну часть клубники перебейте в пюре блендером, а другую нарежьте маленькими кусочками.
  3. Смешайте клубничное пюре с миндальным молоком.
  4. Добавьте сахар в напиток и перемешайте.
  5. Пересыпьте нарезанную клубнику в напиток и перемешайте.
  6. Отправьте готовый напиток в холодильник охлаждаться на 1 час.
  7. Подавайте коктейль из клубники охлажденным. Приятного аппетита!

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