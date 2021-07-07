В Туркменистане ввели обязательную COVID-вакцинацию

Правительство Туркменистана объявило обязательную вакцинацию от коронавируса. В стране до сих пор не подтверждено ни единого случая заболевания COVID-19, сообщает РБК-Украина.

Вакцинация является обязательной для всех граждан страны в возрасте от 18 лет, которые не имеют медицинских противопоказаний для прививки.