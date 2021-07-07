Мэр Кличко совершил уникальное восхождение на Казбек

Мэр Киева Виталий Кличко совершил восхождение на гору Казбек по уникальному маршруту. Об этом рассказал﻿ горный инструктор Вадим Гапко, который сопровождал группу во время восхождения на вершину.

Горный инструкор заявил, что Кличко вместе с группой стали одними из первых, кто открыл новый путь на легендарную гору.

"Сотни, если не тысячи, горных туристов и альпинистов ежегодно совершают восхождения на самый красивый пятитысячник крупных грузинских гор. Обычно все горовосходители идут к вершине "классическим" маршрутом, от Стефанцминды, поднимаясь ледником Гергети, в помещение бывшей метеостанции, где теперь расположен альпинистский приют Betlemi Hut, и дальше, к вершине Казбека. План нашей команды был другим - совершить первое групповое восхождение от горного дома AltiHut к вершине за один день", - говорится в его сообщении.

Также Гапко рассказал, что его группа столкнулась с немалыми трудностями во время восхождения на Казбек.

"Для успешного воплощения нашей амбициозной цели необходима акклиматизация, отдых перед восхождением, и благоприятные, погодные условия. Актуальный прогноз погоды поставил нас в очень жесткие временные рамки… Выход был запланирован в час ночи. Сильная гроза, и шторм, поломав план, задержали выход группы почти на 3 часа. У нас был единственный день, когда мы могли попробовать "вписаться" в условное погодное окно. Состояние маршрута был сложным, "закрытый" ледник, достаточно низкая температура, ветер, ограниченная видимость, и свежий снег отнимали много сил. Нам повезло. К 10.00, пре ﻿﻿ одолев более 2000 вертикальных метров, группа в полном составе из десяти участников в сопровождении трех гидов успешно поднялась на вершину Казбека. Виталий Кличко с командой и в сопровождении трех горных гидов осуществил первое групповое действительно уникальное восхождение на Казбек, не привычным, "классическим", маршрутом. Начав, таким образом, новую эпоху восхождений на самый популярный кавказский пятитысячник", - рассказал Гапко.

Инструктор также позавидовал киевлянам, ведь у них "крутой мэр".

Отметим, Казбек - это потенциально активный стратовулкан, который находится на границе Грузии и РФ.