Арахамия сообщил, что "СН" имеет общие принципы с Коммунистической партией

Председатель пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что политсила имеет общие принципы с Коммунистической партией Китая, сообщает Буквы.

В частности, Арахамия считает, что обе партии похожи, поскольку их девизом является "служения народу".

По его словам, "Слуга народа" считает Китай важным стратегическим партнером Украины и собирается перенимать опыт КПК в управлении экономикой и построении государства.

Нардеп признался, что книга Си Цзиньпина о государственном управлении "произвела на него сильное впечатление" . Поэтому он даже решил помочь изданию украиноязычной версии этой книги, чтобы "украинцы смогли узнать, как Китай преодолел трудности и добился стремительного роста экономики".

Арахамия добавил, что "китайское чудо" стало возможным благодаря проведенной КПК политике.

Глава "Слуги народа" отметил, что Китай представляет интерес для многих украинских туристов. Поэтому Украина ведет переговоры с этим государством о восстановлении прямого авиасообщения. По его словам, Украина рассматривает Китай как пример и считает его стратегическим партнером.

Кроме того, Арахамия выразил надежду, что после улучшения ситуации с пандемией COVID-19 Украина и Китай снова начнут обмениваться делегациями для дальнейшего укрепления доверия и ускорение двустороннего сотрудничества.