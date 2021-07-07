В ближайшее время замгенерального прокурора Мамедова могут уволить - источники

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов может быть отправлен в отставку уже в ближайшее время, сообщает Обозреватель.

По этой же информации стало известно, что против самого Мамедова проводится внутреннее расследование сразу по двум делам. Первое возбуждено по подозрению в секретной связи с юристом Республиканской партии США Рудольфом Джулиани.

"Мамедов – носитель государственной тайны, он должен был сообщить о контактах с иностранными ведомствами компетентным государственным органам" , – указали источники.

Второе расследование связано с возможным "сливом" информации российским спецслужбам об операции по задержанию батальона ЧВК "Вагнер".

Гюндуз Мамедов стал заместителем генерального прокурора Украины в 2020 году. До этого он возглавлял прокуратуру АРК Крым в офисе Киева.