НБУ изменит дизайн монет номиналом 1 и 2 гривны

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение изменить дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривны и сделать их более удобными для использования. На такой шаг в НБУ пошли после жалоб украинцев, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

По его словам, финансовый регулятор страны пока не рассматривает оптимизацию банкотно-монетного ряда. Однако в НБУ услышали жалобы украинцев на качество монет номиналов в 1 и 2 гривны. Принято решение изменить их вид.

"Единственное могу сказать, что мы услышали жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривны. И сейчас мы работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования, прежде всего, для людей с проблемами зрения и преклонного возраста. В этом направлении мы работаем" , - сказал Шабан в ходе пресс-брифинга, приуроченного к старту Всеукраинской информационной кампании по безопасности наличных расчетов.

Автор: Дмитрий Кузнецов