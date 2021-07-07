Кабачки: какая польза или вред для здоровья

Кабачки представляют собой кустовую разновидность всем известной тыквы. Они имеют продолговатую форму и могут употребляться в пищу как в виде свежеприготовленного продукта, так и в качестве консервации, сообщает Realist.

В кабачках содержится масса полезных витамином и микроэлементов, таких как С, РР, В1, В2, В6. В них много калия, железа и каротина. Калорийность кабачков составляет всего 27 ккал на 100 граммов, поэтому его можно принимать в пищу людям, придерживающихся особой диеты.

Этот овощ подходит практически всем людям, так как он легко усваивается. Его можно употреблять детям а также больным, страдающим от проблем с пищеварением.

Кабачки принимают активное участие в борьбе с инфекциями, так как в 100 граммах этого продукта содержится 17% суточной нормы витамина С. Содержащийся в них калий полезен тем, кто страдает от отеков из-за сердечной недостаточности. В семенах кабачка много Омега-3, незаменимой жирной кислоты, необходимой для здоровья кожи и волос.

Противопоказаний у этого овоща практически нет, однако людям с хронической почечной недостаточностью может навредить высокое содержание калия, содержащегося в кабачках. Также не стоит употреблять в пищу кабачки людям с язвой и гастритом и тем, которые имеют проблемы с желчным пузырем, печенью и почками. Не советуют его есть и беременным с повышенной секрецией желудочного сока.