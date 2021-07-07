Шкарлет рассказал, откуда будут брать финансы на Президентский университет

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет раскрыл информацию о том, на чьи средства будет существовать Президентский университет, создание которого глава государства Владимир Зеленский анонсировал в конце мая, сообщает Страна.ua.

По словам Шкарлета, новый вуз реализует модель государственно-частного партнерства. Министр уточнил, что под создание Президентского университета в Верховной Раде уже готовится новое законодательство.

Разработкой специального закона занимается рабочая группа под руководством Руслана Стефанчука, первого заместителя председателя Верховной Рады Украины. По словам Шкарлета, новый закон под Президентский университет планируют подать в парламент уже в сентябре.

Необходимость создания нового закона Шкарлет объясняет тем, что согласно существующему закону "О высшем образовании" многое по проекту Президентского университета реализовать не удастся.

"Идея Президентского университета в том, чтобы привлечь лучших. И студентов, и преподавателей – будет широкий конкурс не только для украинских, но и мировых профессоров. Это новая модель привлечения профессуры – не на годовой контракт, а возможно даже на специфичный курс, как делается в Гарварде и Оксфорде.

В частности, речь о мировой тенденции ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics) – поддержание шестого технологического уклада (информационные технологии), профессии будущего и т.д. Это не реализуется без государственно-частного партнерства. А такой модели в нынешнем законодательстве Украины нет. Поэтому под Президентский университет пишется отдельный закон, который мы планируем подать в Верховную Раду до сентября текущего года" , – рассказал Сергей Шкарлет.

Он уточняет, что на примере Президентского университета в министерстве образования хотят построить рабочую модель, которая может распространяться на все остальные университеты Украины.

В целом же глава Минобразования говорит, что Президентский университет будет функционировать по примеру Гарварда и Оксфорда.

"В 2012 году я был в Оксфорде, там построили новый химический факультет, в который вложили около 100 млн фунтов. Только за первый год половина этой суммы окупилась – за счет разработок студентов и сотрудников университета. Там, кстати, училось два студента из Украины: они писали мировые научные статьи, разрабатывали формулы, которые использовал бизнес. За свои знания студенты уже получали роялти, еще учась в университете" , – рассказывает министр.

Также Шкарлет подробно объяснил, какая финансовая модель будет заложена в Президентском университете.

"Средства сначала будут идти из бюджета Украины, но предусматривается вовлечение средств научных учреждений, бизнеса, ориентированного на высокотехнологические профессии будущего. Меценаты и фонды – это тоже хорошо, в любом университете они есть. Ведь бизнес не будет бесконечно выступать меценатом для социальных процессов, бизнес в любом случае нацелен на результат.

Корпус в Оксфорде строился не просто для меценатства, Оксфорд вложил свои деньги, но он понимал, что он получит прибыль от химического корпуса, потому что он работает с разными бизнес-партнерами, которые готовы платить за знания студента и профессора, и за готовый продукт, который сгенерировали в этом университете.

Будут заключаться точечные контракты на разработки. Часть государственного финансирования, часть бизнес-партнерства. В результате знания, которые приобретает студент, и знания, которые есть у преподавателя, должны коммерциализироваться не только в конкурентные преимущества, а и в финансовые результаты" , – объясняет Шкарлет.

Министр также прокомментировал заявления ряда экспертов в материале о том, что средства на строительство Президентского вуза разумнее было бы потратить на развитие уже существующих специальностей в государственных университетах.

"Насколько я знаю, инициативу создания Президентского университета практически все ректоры существующих украинских вузов поддерживают. Конечно, никто бы из ректоров не отказался, если бы им дали определенную суму денег на развитие университетов. Но тут вопрос не в поддержании существующей сети университетов.