Скорая помощь вещам: 8 проверенных способов спасти любимую одежду

Все HELP-ситуации случаются в самый неудобный момент. Но все (или почти все) поправимо! Не всегда после атаки внешней среды вещь должна отправиться на мусорку, сообщает 24 Канал.

Раскрываем несколько секретов, как "реанимировать" одежду, которой грозит утилизация. Вы сохраните и любимые вещи, и свой имидж.

Помада на рубашке

Распылите лак для волос на пятно, через 10 минут промойте теплой водой. И следа не будет.

Пуговицы крепко

Чтобы пуговицы крепко держались на своих местах, а не выпадали, помажьте места их крепления (нити на лицевой стороне) прозрачным лаком для ногтей.

Катышки на одежде

С катышками на одежде необязательно жить. Они легко и просто удаляются бритвой. Безопасной, понятно.

Свитер после стирки

Что делать, если свитер все-таки сел после стирки? Вещь реанимировать сложно, но можно. Замочите свитер в холодной воде без порошка на 15 минут, слегка отожмите и разложите на горизонтальной поверхности. Через каждые 15 – 20 минут растягивайте его в разные стороны.

Жвачка на одежде

Положите одежду с "прилипалой" в полиэтиленовый пакет и отправьте в морозилку на ночь. От холода жвачка станет хрупкой и ее легко удастся снять ножом или пинцетом, раскалывая на кусочки.

Красное вино на белом

Заливаем красное пятно белым вином. Через некоторое время промываем минералкой. Это лишь один из способов удаления винных пятен, но метод весьма оригинальный и, главное, простой.

Жирный шлейф

От жирного "шлейфа" на одежде избавиться очень легко. Нанесите неразбавленное средство для мытья посуды на пятно, потрите, подождите немного и отправьте в стиралку. Все!

Избавиться запаха

Каждый из нас хоть раз, но покупал одежду б / у. Удалить ее запах можно следующим образом. Залейте в пульверизатор смесь водки и воды (1 : 2), распылите на одежду и высушите естественным образом.