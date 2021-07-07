Нацбанк сократил "карантин" наличной гривны

Национальный банк Украины (НБУ) сократил срок обработки наличной гривны и ее нахождение на "карантине" из-за коронавируса с двух недель до 5-7 дней. Как пояснил регулятор, это связано с автоматизацией процесса обеззараживания банкнот и монет, а также невысокой опасностью передачи COVID-19 через наличные деньги, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил директор Департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко.

Он отметил, что НБУ имеет опыт по обеззараживанию наличных денег, включая международных. По его словам, последние исследования показывают, что инфекция на банкнотах и монетах присутствует не больше, чем на других предметах.

"И те меры, которые мы вводили в начале пандемии (COVID-19 - ред.), когда нам было неизвестно, как передается эта инфекция, то мы выдерживали двухнедельный карантин, согласно которому, по первичным исследованиям инфекция якобы исчезала" , - отметил Зайвенко.

Представитель регулятора уточнил, что в начале пандемии НБУ проводил обработку наличных денег на автоматизированных системах, а потом они проходили термическую обработку при упаковке.

"Таким образом, мы достигали цель, которую ставили перед собой" , - уточнил он.

Зайвенко добавил, что сегодня НБУ обладает несколько иной информацией и в связи с этим срок пребывания налички на карантине сокращен до 5-7 дней.

"Но также принимаем все меры - обрабатываем на автоматизированных системах" , - сказал он, добавив, что последние исследования указывают на невысокую опасность передачи COVID-19 через наличные деньги.

Автор: Дмитрий Кузнецов