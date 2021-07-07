Убийство президента Гаити: первая леди также скончалась от полученных ран

Супруга убитого президента Гаити Мартин Моиз, получившая огнестрельное ранение в результате нападения на резиденцию государственного лидера, скончалась от ран, сообщает Лента.Ру.

Ранее сообщалось, что группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента республики Жовенеля Моиза. Злоумышленники смертельно ранили политика из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити также получила ранения в результате атаки. Отмечается, что некоторые из нападавших разговаривали на испанском языке. В то же время большинство населения Гаити говорит на французском.