В Киеве радикалы напали на сторонников Лукашенко

Украинские ультраправые сегодня, 7 июля, совершили нападение на сторонников самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, которые митинговали под белорусским посольством в Киеве. Полиция задержала двоих нападавших.

Как позже стало известно, граждане Беларуси проводили ежегодную акцию в честь прошедшего Дня независимости страны. Они держали в руках государственные флаги.

Радикалов из "Национального сопротивления" это возмутило - они избили сторонников Лукашенко, в ход шло даже газовое оружие.

По информации Андрея Павловского﻿, организаторами акции в поддержку действующей власти в Беларуси были представители организации "Сябры Волыни".

"Мы пришли поддержать действующую власть и свою родину, при чем тут украинские националисты. Почему они лезут не в свое дело?" - рассказал один из организаторов.

Кроме того, потерпевшие утверждают, что "атаку организовал сам Зеленский, который натравил на них представителей националистических организаций".

В свою очередь представители радикалов объяснили свое поведение тем, что противостояли коммунистам.

Отметим, что, по словам журналистов, организаторы акции уже направили официальную ноту протеста в МИД Беларуси и Украины, а также потребовали ответной реакции Александра Лукашенко по поводу этого инцидента.