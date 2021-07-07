Топ-30 самых популярных электромобилей в странах ЕС

Сайт выяснил какие электромобили пользуются наибольшей популярностью в 10 европейских странах. Вкусы европейских автомобилистов отличаются от страны к стране и почти совсем не такие, как в Украине, сообщает Autoconsulting.

Исследование, проведенное Datawrapper, охватывает 10 крупнейших электромобильных рынков ЕС. Это, в частности, в алфавитном порядке: Германия, Дания, Ирландия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция и Швейцария.

Если проанализировать общеевропейские объемы продаж, то 10% рынка электромобилей в 10 европейских странах принадлежит неевропейской Tesla Model 3. У Renault ZOE - 6,8%, а на все вместе взятые три электрических модели Volkswagen приходится 17,8% рынка. То есть - в Европе электрокары под маркой VW фактически лидируют.

Если обобщить данные из разных стран, то по объемам продаж Топ-10 лидеров выглядит так:

1. Tesla Model 3

2. Renault ZOE

3. Volkswagen ID.3

4. Volkswagen ID.4

5. Volkswagen e-Up!

6. Hyundai Kona EV

7. Peugeot e-2008

8. KIA Niro EV

9. Smart fortwo

10. Fiat 500e

Можно отметить также заметный успех Skoda Enyaq. Эта чешская модель появилась на европейском рынке только в апреле нынешнего года. Но она так стремительно наращивает объемы продаж, что уже на 16 месте.

Еще одна особенность: в первой европейской десятке - только 1 модель, которая официально продается в Украине. Это - Hyundai Kona EV. Хотя, в 30-ке европейских электрических хитов есть и другие официально представленные у нас модели электрокаров.

В ЕС ситуация похожа: в зависимости от страны, меняются и предпочтения местных автомобилистов. Так, например, в Германии, Tesla Model 3 только на 3-м месте. Первое и второе - у местных Volkswagen e-Up! и Volkswagen ID.3.

Во Франции Tesla Model 3 - на первом месте по продажам. Но за ней идут электромобили местных марок: Renault ZOE, Peugeot e-2008, Renault Twingo EV. Европейские эксперты считают, что во Франции ZOE вполне могла бы быть первой. Но у нее отобрал покупателей Peugeot e-2008. Так Tesla Model 3 и стала лидером. Разрыв в объемах продаж между Tesla Model 3 и Renault ZOE - меньше 500 авто. А между Renault ZOE и Peugeot e-2008 - меньше 200 (за 5 месяцев 2021 года).

В Норвегии, которая считается в Европе самым продвинутым рынком электромобилей, в пятерке лидеров (в порядке убывания популярности) Volkswagen ID.4, Tesla Model 3, Audi e-tron, Volvo XC40 и Mercedes-Benz EQC.

Абсолютно другая картина в Нидерландах. Здесь в пятерке лидеров продаж среди электрокаров Tesla Model 3 на последнем месте. А главный лидер - Skoda Enyaq, за ней - KIA Niro EV, Volkswagen ID.4 и Volvo XC40 EV.

В Украине самые популярные модели электромобилей, это - Audi e-tron, Porsche Taycan, Mercedes-Benz EQC, Jaguar I-Pace и Hyundai Kona.

Некоторые из них есть и в 30-ке европейских финалистов. Но, конечно, объемы продаж другие. Самый популярный у нас электрокар Audi e-tron за 1 полугодие 2021-го купили только 72 шт.

30 самых популярных электромобилей в 10 европейских странах

1. Tesla Model 3

2. Renault ZOE

3. Volkswagen ID.3

4. Volkswagen ID.4

5. Volkswagen e-Up!

6. Hyundai Kona EV

7. Peugeot e-2008

8. KIA Niro EV

9. Smart fortwo

10. Fiat 500e

11. Audi e-tron

12. Nissan Leaf

13. BMW i3

14. Opel Corsa-e

15. Peugeot e-2008

16. Skoda Enyaq

17. Renault Twingo EV

18. Volvo XC40 EV

19. Polestar 2

20. Mercedes-Benz EQC

21. Mini E

22. Seat Mii

23. Porsche Taycan

24. Smart Forfour

25. Skoda Citigo EV

26. Mini Cooper EV

27. Citroen e-C4

28. KIA Soul EV

29. Ford Mustang Mach-e

30. Opel Mokka