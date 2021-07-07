Топ-30 самых популярных электромобилей в странах ЕС
Сайт выяснил какие электромобили пользуются наибольшей популярностью в 10 европейских странах. Вкусы европейских автомобилистов отличаются от страны к стране и почти совсем не такие, как в Украине, сообщает Autoconsulting.
Исследование, проведенное Datawrapper, охватывает 10 крупнейших электромобильных рынков ЕС. Это, в частности, в алфавитном порядке: Германия, Дания, Ирландия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция и Швейцария.
Если проанализировать общеевропейские объемы продаж, то 10% рынка электромобилей в 10 европейских странах принадлежит неевропейской Tesla Model 3. У Renault ZOE - 6,8%, а на все вместе взятые три электрических модели Volkswagen приходится 17,8% рынка. То есть - в Европе электрокары под маркой VW фактически лидируют.
Если обобщить данные из разных стран, то по объемам продаж Топ-10 лидеров выглядит так:
1. Tesla Model 3
2. Renault ZOE
3. Volkswagen ID.3
4. Volkswagen ID.4
5. Volkswagen e-Up!
6. Hyundai Kona EV
7. Peugeot e-2008
8. KIA Niro EV
9. Smart fortwo
10. Fiat 500e
Можно отметить также заметный успех Skoda Enyaq. Эта чешская модель появилась на европейском рынке только в апреле нынешнего года. Но она так стремительно наращивает объемы продаж, что уже на 16 месте.
Еще одна особенность: в первой европейской десятке - только 1 модель, которая официально продается в Украине. Это - Hyundai Kona EV. Хотя, в 30-ке европейских электрических хитов есть и другие официально представленные у нас модели электрокаров.
В ЕС ситуация похожа: в зависимости от страны, меняются и предпочтения местных автомобилистов. Так, например, в Германии, Tesla Model 3 только на 3-м месте. Первое и второе - у местных Volkswagen e-Up! и Volkswagen ID.3.
Во Франции Tesla Model 3 - на первом месте по продажам. Но за ней идут электромобили местных марок: Renault ZOE, Peugeot e-2008, Renault Twingo EV. Европейские эксперты считают, что во Франции ZOE вполне могла бы быть первой. Но у нее отобрал покупателей Peugeot e-2008. Так Tesla Model 3 и стала лидером. Разрыв в объемах продаж между Tesla Model 3 и Renault ZOE - меньше 500 авто. А между Renault ZOE и Peugeot e-2008 - меньше 200 (за 5 месяцев 2021 года).
В Норвегии, которая считается в Европе самым продвинутым рынком электромобилей, в пятерке лидеров (в порядке убывания популярности) Volkswagen ID.4, Tesla Model 3, Audi e-tron, Volvo XC40 и Mercedes-Benz EQC.
Абсолютно другая картина в Нидерландах. Здесь в пятерке лидеров продаж среди электрокаров Tesla Model 3 на последнем месте. А главный лидер - Skoda Enyaq, за ней - KIA Niro EV, Volkswagen ID.4 и Volvo XC40 EV.
В Украине самые популярные модели электромобилей, это - Audi e-tron, Porsche Taycan, Mercedes-Benz EQC, Jaguar I-Pace и Hyundai Kona.
Некоторые из них есть и в 30-ке европейских финалистов. Но, конечно, объемы продаж другие. Самый популярный у нас электрокар Audi e-tron за 1 полугодие 2021-го купили только 72 шт.
30 самых популярных электромобилей в 10 европейских странах
1. Tesla Model 3
2. Renault ZOE
3. Volkswagen ID.3
4. Volkswagen ID.4
5. Volkswagen e-Up!
6. Hyundai Kona EV
7. Peugeot e-2008
8. KIA Niro EV
9. Smart fortwo
10. Fiat 500e
11. Audi e-tron
12. Nissan Leaf
13. BMW i3
14. Opel Corsa-e
15. Peugeot e-2008
16. Skoda Enyaq
17. Renault Twingo EV
18. Volvo XC40 EV
19. Polestar 2
20. Mercedes-Benz EQC
21. Mini E
22. Seat Mii
23. Porsche Taycan
24. Smart Forfour
25. Skoda Citigo EV
26. Mini Cooper EV
27. Citroen e-C4
28. KIA Soul EV
29. Ford Mustang Mach-e
30. Opel Mokka