В Украине стартовали продажи нового Mercedes C-Class

Генеральное представительство Mercedes-Benz в Украине анонсировало старт продаж нового C-Class. Автомобиль будет доступен как в кузове седан, так и универсал, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ производителя. Появление новинки в салонах официальных дилеров ожидается до конца текущего месяца.

Новый C-Class будет доступен в Украине в двух кузовах. Источник: Daimler

Новый Mercedes-Benz C-Class первым среди классических представителей модельного ряда стал на путь полной электрификации своей линейки – благодаря "мягким" гибридам с 48-вольтовой технологией и интегрированным стартер-генератором, а также подключаемым гибридам. Среди его технических изысков такие опции, как фары головного освещения Digital Light и функция подруливания задних колес.

Салон нового Mercedes-Benz C-Class. Источник: Daimler

Первоначально для новинки будут доступны пять силовых агрегатов. В частности, линейка бензиновых моторов представлена модификациями С 180 (170 л.с.), С 200 (204 л.с.) и С 300 (258 л.с.). Последние две версии можно заказать с полноприводной трансмиссией. Поклонникам дизельных моторов адресованы две версии – C 220 d (200 л.с.) и C 300 d (265 л.с.). Первоначально украинским покупатели будут предложены 10 различных модификаций новинки в двух кузовах.

Первоначально украинским покупатели будут предложены 10 различных модификаций новинки в двух кузовах. Источник: Daimler

Стоимость нового C-Class в Украине стартует с отметки 43 178 евро за седан C 180, а базовый универсал C 220 d обойдется минимум в 49 874 евро.