В Яремче авто упало с обрыва: четверо погибших

Трое мужчин и одна женщина погибли при падении автомобиля с дороги в обрыв в городе Яремче, сообщает Корреспондент.

"Предварительно следователи установили, что автомобиль Volkswagen Tiguan на закругленном участке дороги слетел с дороги в обрыв. В транспортном средстве находилось четыре человека: трое мужчин и одна женщина, которые погибли на месте происшествия до приезда медиков" , – говорится в сообщении Нацполиции в Ивано-Франковской области.

В настоящее время сотрудники полиции находятся на месте происшествия, устанавливают возраст и место проживания погибших.

Фото: Нацполиция Ивано-Франковской области

Город Яремче находится в Карпатах, в пределах горного массива Горганы, на берегу реки Прут. Через город проходит автодорога национального значения Н09.