Открытие рынка земли: варианты пользования земельными участками

Специалисты Минюста разъяснили, как украинцам пользоваться земельным участком после открытия рынка земли, сообщает ЮрЛига.

1. Сдавать в аренду - и получать постоянный доход, который, по прогнозам экспертов, в дальнейшем будет только расти.

2. Быть фермером - пользоваться своей или арендованной землей и развивать собственное дело.

Участвовать в государственных программах поддержки и получать компенсацию, возмещение процентов по кредитам или покрытие совещательных услуг.

3. Использовать участок как залог.

То есть, при необходимости, использовать землю как залоговое имущество и получить средства на развитие своего хозяйства или на личные цели.

4. Подарить или отдать в наследство.

Отныне вы можете подарить свой участок, и новый собственник будет иметь на него полные права хозяина.

5. Продать - при необходимости, вы можете продать свой земельный участок другому гражданину Украины, а с 1 января 2024 года - и украинской компании.

Стоит ли спешить с продажей участка? Эксперты не советуют спешить. Со временем рыночные цены вырастут. Соответственно, вырастет и средняя арендная плата, поэтому сдавать в аренду участки будет более выгодно.