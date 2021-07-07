Renault анонсировала выпуск водородных коммерческих моделей

Французская компания Renault рассказала о водородном направлении в создании электромобилей. В рамках проекта HYVIA уже до конца нынешнего года будут представлены сразу три коммерческих модели на водородных топливных элементах Fuell Cell, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Проект HYVIA – комплексное решение, которое охватывает экологическое производство, хранение и доставку водорода, а также создание транспорта на водороде. К концу 2021 года планируется развертывание сети водородных заправок.

Стоит отметить, что многие автопроизводители коммерческой техники активно развивают направление Fuell Cell, так как подобная технология позволяет решить основную проблему обычных электромобилей – длительное время зарядки тяговой АКБ, ведь на заправку водородом требуется всего несколько минут.

Установка компонентов на шасси с надстройкой. Источник: Renault

В дополнение к электрическим моделям Renault к концу 2021 года будет предложен ассортимент легких коммерческих автомобилей на водородных топливных элементах. Первыми увидят свет три модели. Фургон Master Van H2-TECH способен без остановки преодолеть до 500 км, а его вместительное багажное отделение имеет объем 12 м3.

Еще одна версия Master Chassis Cab H2-TECH, предназначена для перевозки крупногабаритных грузов. Она имеет объем грузового отсека 19 м3. При полной заправке баллонов с водородом запас ход составляет около 250 км. А для перевозки пассажиров предусмотрена модификация Master Citybus H2-TECH, которая может взять "на борт" до 15 человек. Автобус может преодолеть дистанцию до 300 км.

Расположение компонентов водородной установки в машинах с цельнометаллическим кузовом. Источник: Renault

Все эти автомобили построены на базе архитектуры Dual Power, которая предусматривает питание от электрического или водородного источника энергии. Пробег составляет от 250 до 500 км: из них 100 км обеспечиваются электричеством, а остальное – водородом. В состав силового агрегата входит аккумулятор емкостью 33 кВт-ч и баки на 3-7 кг водорода (в зависимости от версии).