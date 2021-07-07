Россия высылает консула Эстонии

Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата эстонского консула, которого накануне задержали в Санкт-Петербурге якобы за шпионаж, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в сообщении МИД России.

Отмечается, что об этом решении было сообщено поверенной в делах Посольства Эстонии в России У. Уйбо.

Сотруднику эстонского генерального консульства Марту Лятте дали 48 часов, чтобы покинуть территорию Российской Федерации. При этом российская сторона объявила решительный протест Эстонии.

Кроме того, в российском МИД назвали "циничной" позицию Эстонии по поводу этого инцидента, так как официальный Таллин отрицает обвинения в сторону дипломата, несмотря на то, что Россия якобы имеет "неопровержимые доказательства".

Как сообщалось, накануне в России задержали консула Эстонии якобы при попытке получить материалы закрытого характера. В МИД Эстонии заявили, что дело против Лятте является выдумкой и необоснованным обвинением.